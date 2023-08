Économie Vietnam et Inde discutent des mesures visant à stimuler leur coopération économique et commerciale Un forum d'entreprises Vietnam-Inde a été organisé le 7 août à New Delhi par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Vietnam en Inde et la Chambre de commerce et d'industrie PHD de l'Inde.

Économie Peste porcine africaine : la presse sud-coréenne parle des vaccins vietnamiens De nombreux journaux et sites Web sud-coréens tels que Newsis et Nnews ont souligné la toute première exportation par le Vietnam de vaccins contre la peste porcine africaine (PPA) vers plusieurs pays de la région, notant que cet événement a attiré l’attention des industries pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales.

Économie L'Australie aide Can Tho pour le développement agricole Le vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong, Nguyen Ngoc He, a eu le 7 août, une séance de travail avec l'ambassadeur adjoint australien au Vietnam Mark Tattersall pour discuter des mesures sur la coopération, la recherche et le développement agricoles à Can Tho.