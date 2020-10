La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan contribue sa part au soutien des sinistrés au Centre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Ce vendredi 16 octobre, au siège de l’Assemblée nationale, les agences de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du Bureau de l'Assemblée nationale ont lancé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les habitants des provinces centrales qui sont gravement touchées par les crues.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan y était présente.

Lors de la séance de collecte de fonds, le secrétaire général, président du Bureau de l'Assemblée nationale Nguyen Hanh Phuc a déclaré que, face à la perte et à la douleur que subissent les habitants du Centre, pour promouvoir la tradition d’assistance mutuelle de la nation, les dirigeants, les cadres et les fonctionnaires… de l'Assemblée nationale ont attribué chacun la somme équivalente au salaire d’une journée de travail pour soutenir les sinistrés.

Ils ont aussi adressé les sympathies et partagé les difficultés et les pertes que les populations et les soldats doivent subir. Ils ont adressé leurs plus attristées condoléances aux familles des cadres, des officiers, des soldats et des ouvriers décédés en mission.

Suite aux pluies torrentielles, les glissements de terrain sont survenus le 12 octobre sur un chantier de construction près de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3, faisant 17 disparus. Jusqu’à vendredi après-midi, seuls deux corps ont été retrouvés.

Les glissements de terrain ont aussi coûté la vie à 13 officiers et fonctionnaires d'une équipe de secours. - VNA