Photo d'illustration: internet



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a confié au ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les agences concernées, la tâche de promouvoir et de soutenir le développement de l’industrie auxiliaire, notamment la production des composants et pièces détachées automobiles.

Chaque année, les entreprises vietnamiennes ont exporté pour des centaines de milliards de dollars de pièces détachées automobiles. Toutefois, les entreprises automobiles vietnamiennes ont dû importer un grand volume de pièces détachées de l’étranger. Le pays peut fabriquer des équipements, châssis automobiles, systèmes électriques, pneus, mais il doit les importer aussi. Le paradoxe a été récemment mentionné par le journal en ligne VTV News de la Télévision du Vietnam.

Lors d’une cérémonie marquant la mise en chantier du complexe d’industrie auxiliaire de l’automobile du groupe Thanh Cong, le 22 septembre, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré qu'en cette période d'industrialisation et de modernisation du pays, la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2011-2020 et le projet sur la Stratégie de développement socio-économique pour 2020-2030 du 13e Congrès national du Parti, poursuivaient l'objectif de faire du Vietnam un pays industriel moderne.



Afin d'atteindre cet objectif, le Vietnam devrait accélérer le développement d'un certain nombre d'industries clés, dont l'industrie automobile. Il s'agit d'une industrie requérant de nombreuses autres industries telles que construction mécanique, automatisation, électronique, nouveaux matériaux, production de cuir et de bois de haute qualité, etc.



L'objectif du gouvernement est d’avoir des voitures de marques vietnamiennes fabriquées au Vietnam, qui devront répondre à des normes élevées de qualité et de beauté pour convaincre les consommateurs vietnamiens de les utiliser.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a souligné la nécessité de changer l'approche de l'industrie automobile. Selon lui, au lieu de se fixer des objectifs de localisation qui ne sont pas réels, il faut avoir une approche harmonieuse à destination des chaînes de valeur mondiales.



Le gouvernement crée des conditions favorables permettant aux entreprises nationales de développer des modèles de voitures avec un taux de localisation élevé. Le gouvernement élabore de nombreuses politiques visant à encourager et favoriser le développement de l’industrie auxiliaire, notamment celle de l’automobile. -VNA