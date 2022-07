"Maternité" de Lê Phô

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La maison d’enchères Sotheby’s organisera du 11 au 14 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud) une exposition non-vendue d’une bonne cinquantaine d’œuvres de quatre grands maîtres vietnamiens de la première génération de l’École des Beaux-Arts de l’Indochine.

Sur le thème "Hồn Xưa Bến Lạ" (Âmes intemporelles : au-delà du voyage), l’exposition à l’hôtel Park Hyatt Saigon présentera des œuvres de Lê Thi Luu (1911-1988), Lê Phô (1907-2001), Mai Trung Thu (1906-1980) et Vu Cao Dàm (1908-2000).

"Jeune femme à l'éventail" de Lê Thi Luu

Le célèbre quatuor a émigré en France dans les années 1930-1940 et a souvent canalisé un sentiment de nostalgie du Vietnam dans son art, qu’il a continué à produire et à développer dans un nouveau contexte européen.

Représentant plantes et paysages, familles et rituels, culture et architecture, Lê Thi Luu, Lê Phô, Mai Trung Thu et Vu Cao Dàm ont réalisé des styles visuels universellement attrayants qui ont tissé des fils complexes de leurs racines vietnamiennes.

"Le petit pêcheur du lac" de Mai Trung Thu

Sotheby’s s’intéresse au marché de l’art d’Asie du Sud-Est depuis plus de deux décennies et nous sommes fiers d’avoir apporté certaines des œuvres les plus remarquables d’artistes régionaux sur la plateforme internationale, a déclaré Jasmine Prasetio, directrice générale de Sotheby’s Asie du Sud-Est.

Elle a également reconnu le rôle du Vietnam en tant que source culturelle et ses collectionneurs passionnés.

"Les deux sœurs" de Vu Cao Dàm.

C’est le privilège de Sotheby’s de partager notre expertise, nos informations et notre expérience avec des collectionneurs nouveaux et établis, et nous espérons contribuer à cette entreprise éducative en organisant cette exposition, a-t-elle indiqué. –VNA