Photo: VOV

Hanoi (VNA) - L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Institut d’études sur la Chine et l’Asie contemporaine, rattaché à l’Académie des sciences de Russie, ont présenté, ce 15 mars à Moscou, en Russie, une version en russe des huit tomes de Dai Viêt su ký toàn thu (Annales complètes du Dai Viêt), un ouvrage de référence sur l’histoire vietnamienne.

Il s’agit du travail le plus important dans le secteur des études orientales qui ait été effectué ces dernières années en Russie.

C’est le fruit du travail d’un grand nombre d’experts et de chercheurs russes, placés sous la direction du Docteur en Sciences historiques Andrei Fedorin.

Cette version de plus de six mille pages permettra aux Russes de mieux comprendre l’histoire et la culture du Vietnam, mais aussi d’inciter de nombreux jeunes et orientalistes russes à étudier le Vietnam, ce qui contribuera à la formation d’une nouvelle génération de «vietnamologues» en Russie.-VOV/VNA