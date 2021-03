Kim Dental Clinic emploie 120 dentistes et chirurgiens-dentistes. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 29 mars, la Compagnie de soins bucco-dentaires Kim (Kim Dental) a informé qu’elle était l'une des cinq entreprises exemplaires dans un rapport publié par le Fonds d’investissement ABC World Asia appartenant à Temasek - organisation de gestion financière pour le gouvernement de Singapour.

Il s'agit d'une entreprise médicale asiatique choisie comme exemplaires en raison de ses efforts pour fournir des services de soins bucco-dentaires abordables au Vietnam.

Le directeur général de Kim Dental, Su Duy Bin, a dit que "le Fonds d’investissement ABC World Asia avait investi 24 millions de dollars pour aider à améliorer les services médicaux au Vietnam et à y réduire les maladies dentaires.

Le rapport du Fonds d’investissement ABC World Asia met l'accent sur le rôle de Kim Dental Clinic en tant que fournisseur de services de soins bucco-dentaires de base à un grand nombre de personnes.

Le Fonds d’ABC World Asia Investment s'est basé sur une étude détaillée des informations et des données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Fédération dentaire internationale (FDI), la Stratégie dentaire régionale pour l'Asie du Sud-Est et une enquête indépendante menée par ledit fonds auprès de 300 clients des cliniques de Kim Dental à travers le pays.

Kim Dental Clinic compte 19 cliniques dentaires réparties dans 6 villes et provinces du pays: Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Tien Giang, Binh Duong et Vung Tau. Ces cliniques emploient 120 dentistes et chirurgiens-dentistes et exploitent également un laboratoire dentaire qui produit des couronnes, des prothèses et des ponts dentaires...-VNA