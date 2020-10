Un ouvrage de lutte contre la salinisation à Soc Trang. Photo : VNA



Soc Trang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Soc Trang a tenu le 5 octobre une réunion sur la mise en œuvre de la directive 36 / CT-TTg du Premier ministre sur les mesures pour faire face au risque de sécheresse et de salinisation pendant la saison sèche 2020-2021 dans le delta du Mékong.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Hieu, chaque année, de février à avril, de nombreux districts et chefs-lieux côtiers sont profondément envahis par l'eau salée.

Pendant la saison sèche 2019-2020, la sécheresse et l'intrusion de l’eau salée ont entraîné la perte totale de plus de 4.000 hectares de riz printemps-été, en raison du manque d'eau douce. En plus, de nombreuses superficies de culture de légumes et d'arbres fruitiers ont été touchées, les rendements étant réduits. Soc Trang figure aussi parmi les localités ayant un nombre élevé de familles (plus de 26.500) en pénurie d'eau douce, en raison de fortes sécheresse et salinisation.

La province de Soc Trang a élaboré un plan pour prévenir la sécheresse, la pénurie d'eau et l'intrusion d'eau salée pendant la saison sèche 2020-2021, selon lequel une attention particulière est accordée au renseignement des locaux sur le stockage d’eau pour la vie quotidienne et la production, sur l'utilisation de cette ressource de manière économique,…

La province dirige les organes concernés pour améliorer sa capacité de prévoir et d'avertir les gens de la situation afin d'avoir des solutions pour y répondre.

La province a accéléré l'entretien et la réparation d’ouvrages hydrauliques , élargit les systèmes d'approvisionnement en eau pour servir la population et la production… -VNA