L'Université Ton Duc Thang se classe entre 601 et 800. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Six universités vietnamiennes ont été répertoriées dans le classement mondial des universités du Times Higher Education 2024 (THE WUR 2024), qui comprend près de 1.904 universités réparties dans 108 pays et territoires.Dans le classement publié le 28 septembre, l'Université Duy Tan et l'Université Ton Duc Thang se classent entre 601 et 800, tandis que l'Université nationale du Vietnam (VNU) de Hanoï se classe entre 1.201 et 1.500 et VNU de Ho Chi Minh-Ville, Université des Sciences et technologies de Hanoï et Université de Hue dans le groupe 1.501 .Par rapport aux classements précédents, trois universités voient leur place baissée, à savoir l'Université Duy Tan et l'Université Ton Duc Thang qui se classaient dans le groupe 401-500 et la VNU de Hanoi dans le groupe 1.001-1.200 en 2023. Les trois autres universités ont maintenu leur classement.Cette année, THE a augmenté le nombre de critères d'évaluation de 13 à 18 répartis en cinq groupes : enseignement, environnement de recherche, qualité de la recherche, industrie et perspective internationale.Le classement a analysé plus de 134 millions de citations provenant de 16,5 millions de publications scientifiques dans la base de données Scopus et les réponses à une enquête menée auprès de 68.402 chercheurs du monde entier. Cette édition du classement présente le plus grand nombre d'universités participantes, avec 2.673 établissements.Selon THE WUR 2024, les cinq meilleures universités du monde sont l’Université d’Oxford, l’Université de Stanford, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Université de Harvard et l’Université de Cambridge.En Asie, les universités les plus performantes sont l'Université Tsinghua et l'Université de Pékin (Chine), l'Université nationale de Singapour, l'Université de Tokyo (Japon) et l'Université technologique de Nanyang (Singapour).- VNA