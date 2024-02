L'Airbus A350-1000 a participé pour la première fois à une démonstration en vol au Salon aéronautique de Singapour 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’industrie aérospatiale à Singapour devrait embaucher plus de 2.500 travailleurs au cours des trois à cinq prochaines années pour soutenir la croissance continue du secteur.

Ces nouveaux emplois incluent des postes d’opérateur, de technicien, d’ingénieur et d’entreprise, selon le Conseil de développement économique (Economic Development Board - EDB) dans une mise à jour sur les performances et les perspectives de l’industrie, cité par le journal Straits Times sur son site.



La vice-présidente exécutive de l'EDB, Cindy Koh, a déclaré qu'il existait plus de 130 entreprises aérospatiales à Singapour et que sept emplois sur dix dans ce secteur étaient occupés par des locaux.



Ces deux dernières années, les embauches dans les entreprises aérospatiales ont augmenté, l'emploi total dans le secteur ayant augmenté de près de 3.000 pour atteindre plus de 21.000 entre 2021 et 2023.-VNA