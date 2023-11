Jakarta (VNA) - La semaine dernière, la Banque d'Indonésie (BI) et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont convenu de prolonger leur accord bilatéral de coopération financière jusqu'au 2 novembre 2024.Ce programme de coopération a été lancé en novembre 2018 selon un accord entre le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong pour maintenir la stabilité financière et monétaire dans la région.Le programme ci-dessus comprend un accord bilatéral d'échange de devises locales (Local Currency Bilateral Swap Agreement - LCBSA) d'une valeur totale de 9,5 milliards de dollars singapour iens (soit 7,03 milliards de dollars) ou 100.000 milliards de roupies par an, et un accord pour racheter 3 milliards de dollars d'obligations gouvernementales émises par les pays du G3 (États-Unis, Japon et Allemagne) détenues par la BI et la MAS.L'accord bilatéral de coopération financière entre l' Indonésie et Singapour est renouvelé chaque année.Dans un communiqué de presse, la BI souligne que cette cinquième prolongation démontre l'engagement de la BI et de la MAS à continuer de se soutenir mutuellement pour renforcer la confiance dans les conditions économiques de chaque pays. -VNA