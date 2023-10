Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, dans la matinée du 30 octobre, à Hanoï, à la cérémonie de signature et de mise en œuvre du projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - O Mon entre le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) et des partenaires.Le Premier ministre s’est déclaré convaincu qu'après plus de 20 ans de négociations avec le règlement de nombreux obstacles, ce projet, d'une valeur de près de 12 milliards de dollars, obtiendrait le succès. Il fournira chaque année environ 5,06 milliards de mètres cubes de gaz à quatre centrales électriques d’une puissance totale de 3.800 MW.Le projet contribuera en outre à consolider la défense et la sécurité nationales et à affirmer la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, à créer des milliers d'emplois, à favoriser la restructuration économique dans plusieurs localités, à soutenir le gouvernement dans sa feuille de route pour atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050, conformément aux engagements pris lors de la COP26.Le Premier ministre a souligné qu’il s’agissait d’un projet gazier et pétrolier clé du pays, le plus grand du genre à ce jour, affirmant son importance stratégique pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie pour la période post-2025 dans la région Sud-Ouest et dans le pays en général.Le chef du gouvernement a aussi exhorté les parties prenantes à coopérer pour stimuler le développement de la région Sud-Ouest.A cette occasion, Pham Minh Chinh a appelé les partenaires japonais et thaïlandais et les entrepreneurs, vietnamiens comme étrangers, à se coordonner avec PetroVietnam et le soutenir durant la mise en œuvre du projet. Il a également réaffirmé l’engagement du Vietnam à créer des conditions propices aux investisseurs, à défendre les droits et intérêts légitimes des investisseurs dans un esprit d’harmonie des intérêts entre l’Etat, la population et les entreprises…- VNA