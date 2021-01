La zone historique mémorielle du président Ho Chi Minh à Thua Thien-Hue, un des sept nouveaux vestiges nationaux spéciaux récemment reconnus. Photo : internet

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vient de signer une décision reconnaissant sept nouveaux vestiges nationaux spéciaux.

Il s’agit de la maison commune Ha Hiep, dans le district de Phuc Tho à Hanoi ; la zone historique mémorielle du président Ho Chi Minh à Thua Thien-Hue ; le vestige historique de la zone de sécurité II Hiep Hoa, à Bac Giang ; le site historique-base de Cai Chanh dans le district de Hong Dan, province de Bac Lieu ; le temple d'An Xa, dans le district de Tien Lu, province ce Hung Yen ; le temple dédié à Nguyen Xi, dans le district de Nghi Loc, province de Nghe An ; la falaise Da Dia, district de Tuy An, province de Phu Yen.

En plus, la ville de Da Nang (au Centre) vient d’avoir deux trésors nationaux reconnus, tous conservés au Musée de la sculpture Cham à Da Nang. Le premier est la statue Ganesha en grès d’une hauteur de 95cm, d’une longueur de 48cm exhumée en 1903 par des experts de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) au sanctuaire de My Son, province de Quang Nam (au Centre). Le second est la statue Gajasimha, toujours en grès d’une hauteur de 215cm, d’une longueur de 100cm, trouvée lors des fouilles à la tour Mam dans la province de Binh Dinh (au Centre) en 1933.

Pour l’heure, ledit Musée conserve six objets reconnus trésors nationaux au total.-VNA