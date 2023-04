Citadelle impériale de Thang Long. Photo : VNA

Un séminaire scientifique international sur la mise en valeur des espaces archéologiques de la Citadelle impériale de Thang Long . Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Un séminaire scientifique international sur la mise en valeur des espaces archéologiques de la Citadelle impériale de Thang Long a eu lieu le 13 avril à Hanoï.Organisé par la ville de Hanoï, la mairie de la ville française de Toulouse et l'Agence française de développement (AFD), ce séminaire faisait partie du projet "Appui et conseil sur la mise en valeur du site archéologique au 18e rue Hoang Dieu". La situation actuelle du site archéologique de la Citadelle impériale de Thang Long et des solutions pour le préserver et le mettre en valeur ont été avancées.Des experts des deux pays ont évalué les enjeux liés au patrimoine pour pouvoir prendre ainsi une décision précise basée sur le respect des valeurs fixées par l'UNESCO, conformément aux exigences du site ainsi que la capacité des autorités locales à agir et à promouvoir la valeur de cet espace archéologique.Les résultats du séminaire serviront de base scientifique au Centre de conservation des vestiges de Thang Long-Hanoï pour élaborer des plans de préservation et de promotion du site.Sise au 18 rue Hoang Dieu, au cœur de Hanoï, la Citadelle impériale de Thang Long a fait l’objet de fouilles archéologiques en 2002. Menées sur une superficie totale de 9.000 m², elles étaient à l’époque les plus importantes de toute l’Asie du Sud-Est. Les archéologues ont trouvé les traces d’une cité qui a traversé treize siècles, dont dix sous les règnes des Ly, des Trân, des Lê, des Mac et des Nguyên, entre 1010 et 1945. Ces traces avaient la particularité de représenter des couches culturelles superposées. En août 2010, l’UNESCO a classé le secteur central de la Citadelle impériale, qui est le secteur le mieux préservé, au patrimoine culturel mondial. -VNA