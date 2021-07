Margaret Beazley, gouverneure générale d’Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Photo : nhandan

Sydney (VNA) - Après les sélections minutieuses, le Comité d'organisation du Dialogue des jeunes dirigeants Australie - Vietnam a sélectionné 22 jeunes dirigeants avec 11 représentants de chaque pays pour participer à ce dialogue en 2021.

Les jeunes dirigeants sélectionnés âgés de 25 à 35 ans et issus de professions diverses, dont la santé, l'agriculture, les arts, la technologie, les affaires, l'éducation, le tourisme, la communication. Le dialogue 2021 aura lieu du 5 au 9 septembre avec de nombreuses discussions et séminaires avec des conférenciers célèbres du Vietnam et d'Australie. Les délégués du Vietnam assisteront au dialogue à Ho Chi Minh-Ville et les délégués australiens, à Sydney .

Margaret Beazley, gouverneure générale d’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, localité parrainant le dialogue 2021, a souligné que cet État était ravi de soutenir les jeunes dirigeants pour resserrer les liens entre les deux nations.

Le dialogue de cette année vise à sensibiliser les participants à réfléchir plus profondément leurs rôles et responsabilités dans le renforcement des relations entre l'Australie et le Vietnam pour orienter ensemble vers les Objectifs de Développement Durable de l’ONU.-VNA