Hanoï (VNA) - Le Vietnam a envoyé 100 militaires et policiers pour venir en aide à la Turquie, touchée le 6 février par un double séisme dévastateur. C'est la première fois que notre pays participe aux efforts internationaux pour la recherche et le sauvetage lors d’une catastrophe. Le gouvernement vietnamien a également décidé de fournir à chacun des pays touchés une aide d'urgence de 100.000 dollars.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm. Photo:VNA

La responsabilité internationale

Parmi les secouristes envoyés en Turquie, 76 personnes sont des militaires dont 30 médecins et 30 sauveteurs équipés de chiens de recherche. 42 tonnes de matériel ont été envoyées au service des travaux de sauvetage. Le ministère vietnamien de la Défense a offert aux sinistrés turcs 10 tonnes des biscuits compressés à haute nutrition. Quant au ministère de la Sécurité publique, il y a dépêché 24 sapeurs sauveteurs, sapeurs-pompiers et agents sanitaires.

«Juste après le double séisme, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a décidé d’envoyer une équipe de secours en Turquie pour aider son gouvernement à retrouver les rescapés et fournir des aides humanitaires aux sinistrés», fait savoir le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm.

Dès son arrivée en Turquie, l’équipe vietnamienne a rejoint la mission internationale de secours fort de plus de 8000 personnes. Les sauveteurs vietnamiens effectuent leurs opérations dans la ville d’Adiyaman, chef-lieu de la province éponyme, et la commune de Haci Omer Alpagot, rattachée au district d'Antakya, de la province d’Hatay, l'une des provinces les plus touchées par la catastrophe.

«Nous avons été chargés d'accueillir et de soigner les victimes. Nous faisons de notre mieux pour sauver des vies», nous a confié le sous-colonel Phan Trân Trung, vice-président du département d'orthopédie de l'hôpital militaire 354.

L'ambassadeur du Vietnam en Turquie Dô Son Hai. Photo: Anadolu Agency

Selon le colonel Nguyên Minh Khuong, chef de la délégation du ministère de la Sécurité publique, pour retrouver des survivants parmi les décombres, l'équipe de secours vietnamienne a utilisé des équipements apportés du Vietnam tels que des appareils de forage et de découpe de béton, des détecteurs de radar, des détecteurs par caméra et audio ainsi que des véhicules sur place dont des excavatrices, des grattoirs et des grues. De nombreuses personnes ont été retirées des décombres grâce aux efforts inlassables de ces équipes de secours. En outre, des médicaments et des équipements médicaux ont été offerts à des hôpitaux turcs.

Des secouristes professionnels

Le professionnalisme des secouristes vietnamiens a été apprécié par les missions de secours turques et internationales. Nombreux sont les Turcs qui sont venus les remercier, comme l’a constaté l’ambassadeur du Vietnam en Turquie Dô Son Hai.

«Beaucoup de Turcs m’ont dit qu’ils étaient touchés en voyant les secouristes vietnamiens sur place. Je leur ai dit que c’était la première fois que notre pays avait envoyé une mission de secours à l’étranger. Une aide grandement appréciée», a-t-il indiqué.

“Nos policiers sont partis pour la Turquie quelques heures après avoir reçu l’ordre. Ces ‘ambassadeurs’ humanitaires vont laisser de bonnes impressions aux Turcs et aux amis internationaux”, a déclaré le général de division Tô Ân Xô, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

En envoyant des secouristes pour venir en aide aux sinistrés, le Vietnam veut exprimer sa solidarité avec la Turquie ainsi que réaffirmer sa volonté de conjuguer ses efforts pour résoudre les problèmes internationaux. -VOV/VNA