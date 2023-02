Des secouristes et une femme retrouvée vivante après le séisme survenu le 6 février en Turquie. Photo: Xinhua/VNA

Ankara (VNA) – Jusqu’à 17h30 le 10 février (heure locale), l'ambassade du Vietnam en Turquie n'a pas enregistré d'informations sur d’éventuelles victimes vietnamiennes lors du séisme survenu il y a 4 jours dans ce pays.



Selon Nguyên Phu Tân Huong, première secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Turquie, l’ambassade a contacté les autorités et les polices de 10 provinces touchées pour obtenir des informations sur les Vietnamiens, participé directement aux efforts de secours, accueilli les forces vietnamiennes envoyées en Turquie pour rejoindre aux opérations de sauvetage.

Nguyên Phu Tân Huong a souligné qu'il y avait environ 200 Vietnamiens en Turquie. Si les Vietnamiens en Turquie ont besoin d'aide ou connaissent quelqu'un qui a besoin d'aide dans la zone sinistrée, ils peuvent contacter l'ambassade via la hotline 0090 545 785 85 48, a-t-elle indiqué.

L'Association des Vietnamiens en Turquie appelle au soutien des victimes du séisme. Auparavant, le 8 février, l'ambassadeur du Vietnam en Turquie, Do Son Hai, les autres membres du personnel de l’ambassade et leurs familles, avaient organisé un don d'au moins un jour de salaire et d’articles essentiels pour les sinistrés.

A ce jour, le nombre de morts de la catastrophe s'élève à plus de 21.000. - VNA