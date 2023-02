Adiyaman (VNA) - Une équipe de 24 membres déployée par le ministère vietnamien de la Sécurité publique a commencé à s’engager dans des efforts de recherche et de sauvetage dans la ville d’Adiyaman, dans le Sud-Est de la Turquie, qui fait partie des localités les plus touchées par le séisme dévastateur du 6 février.

Selon le département de la police de la prévention des incendies, de la lutte contre les incendies et du sauvetage du ministère, la délégation est arrivée vendredi 10 février à l’aéroport international d’Istanbul.En raison de difficultés de déplacement et du transport de 15 tonnes de matériel pour les travaux de sauvetage, ils ont été divisés en deux groupes pour atteindre le site où leurs services sont nécessaires.Samedi 11 février, ils ont commencé à travailler sur les décombres d’un immeuble à Adiyaman où les autorités locales ont déclaré que 15 personnes étaient piégées.

Les recherches de survivants coincés dans les décombres continue, vaille que vaille. Photo: VNA

Les activités d’inspection et de planification connexes sont menées de manière approfondie compte tenu des conditions extrêmement difficiles, alors que la température chute à moins 6 degrés Celsius et que les immeubles continuent de s”effondrer continuent de s’effondrer, a déclaré un représentant de l’équipe.Le groupe a quitté le Vietnam pour la Turquie le 9 février, marquant la première fois que le Vietnam envoie une délégation en mission internationale de recherche et de sauvetage sur un site sinistré éloigné du Vietnam. – VNA