Séisme au Nord-Est en Chine : message de sympathie du Vietnam

À la nouvelle d’un séisme survenu le 18 décembre dans la province chinois du Gansu, causant de nombreuses pertes en vies humaines et en biens, le 19 décembre, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont envoyé un message de sympathie au secrétaire général et président chinois Xi Jinping.