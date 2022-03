Des officiers et soldats de l'équipe de recherche K73 du Commandement militaire de la province de Long An (Sud). Photo: VNA

Long An (VNA) – L’équipe de recherche K73 du Commandement militaire de la province de Long An (Sud) est venue aux provinces de Pailin et de Battambang pour retrouver des restes de soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge pendant la saison sèche 2021-2022.

Les représentants de cette équipe a travaillé avec ceux des autorités de ces deux provinces cambodgiennes, tout en souhaitant voir faciliter leur tâche assignée.

Les représentants de ces deux provinces cambodgiennes se sont engagés à aider l’équipe de bien accomplir ses missions, tout en exprimant leur souhait de poursuivre l’établissement des relations de solidarité et d'amitié entre ces deux localités cambodgiennes et Long An en particulier, et entre les deux pays en général.

L’équipe de recherche K73 a trouvé le 26 février 2 restes. Elle vise à retrouver pendant cette saison sèche 80 ossements des soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge.

Deux restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge ont été trouvé le 26 février dernier par l'équipe de recherche K73 . Photo: VNA

Ces 20 dernières années, la recherche, le rassemblement et le rapatriement des 2.200 restes d'experts et de volontaires vietnamiens sont effectués par cette équipe. -VNA