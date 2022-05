La sélection de football des moins de 23 ans (U23) de Thaïlande bat 5-0 son adversaire singapourien. Photo: VNA

Nam Dinh (VNA) – La sélection de football des moins de 23 ans (U23) de Thaïlande a gagné trois points après avoir battu la sélection de Singapour 5-0 lors d'un match le 9 mai, dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le match s’est déroulé au stade de Thiên Truong, province de Nam Dinh (Nord). Les buts ont été marqués par Davis (46e minute), Stewart – joueur singapourien qui a marqué le but contre son camp à la 48e minute, Panya (51e et 66e minutes) et Korawich (81e minute).

Il s'agit de la première victoire de la Thaïlande aux 31e SEA Games en football masculin. Avec ce résultat, la Thaïlande occupe provisoirement la 1ère place du groupe B, dépassant le Cambodge et la Malaisie. Pendant ce temps, le Laos et Singapour se sont classés respectivement dans les 2 dernières positions avec le même un point.

Joie des footballeurs thailandais après la match. Photo: VNA



Plus tôt, le Laos avait perdu 1-4 contre le Cambodge lors du match le 9 mai.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA