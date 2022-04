Hanoi (VNA) – Le Comité de pilotage national pour l’organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) de Hanoi a lancé lundi 11 avril le compte à rebours des SEA Games 31, suivi d’une course, autour du lac de l’Epée restituée au cœur de la capitale.

Vue de la cérémonie à Hanoi, le 11 avril. Photo: VNA Vue de la cérémonie à Hanoi, le 11 avril. Photo: VNA

La cérémonie est honorée par la présence des responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la ville de Hanoi, du Comité olympique vietnamien, des représentants des ambassades des pays d’Asie du Sud-Est et plus de 3.000 athlètes et représentants de la population locale.Cet événement marque les 31 jours avant les SEA Games 31 qui auront lieu du 12 au 23 mai à Hanoi et dans 11 localités voisines sur le thème «Pour une Asie du Sud-Est plus forte», promouvant l’image de la terre et des hommes vietnamiens et affirmant la position du Vietnam sur la carte sportive mondiale, continentale et régionale.