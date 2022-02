Cérémonie d'ouverture des SEA Games 22 en 2003 au stade de My Dinh à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi a proposé trois plans de prévention et de contrôle du Covid-19, en vue de l’organisation réussie des cérémonies d’ouverture et de clôture des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les cérémonies d’ouverture et de clôture des SEA Games 31 auront lieu respectivement à 20h le 12 mai prochain au stade national de My Dinh et à 20h le 23 mai prochain au Palais de l’athlétisme de Hanoi, et seront retransmis en direct par la Télévision du Vietnam.

Trois scénarios ont été proposés en fonction du niveau de prévention et contrôle du Covid-19. Pour le premier (Hanoi au niveau 1, c'est-à-dire à faible risque - "nouvelle normalité"), les cérémonies seront organisées normalement, mais en garantissant toujours les règles sanitaires.

Pour le deuxième (Hanoi aux niveaux 2 et 3, c'est-à-dire à moyen risque et risque élevé), le taux de remplissage au stade de My Dinh et au Palais d’athlétisme de Hanoi sera de 50%.

Les officiels, les arbitres, les entraîneurs et les sportifs seront dans une « bulle fermée », avec des mesures sanitaires prises par la sous-commission de santé de contrôle du dopage.

Les délégués et les spectateurs devront avoir reçu 3e dose de vaccin anti-Covid-19, présenter des résultats des tests négatifs au virus par RT-PCR dans les 24 heures. Ils seront également tenus de se conformer strictement au message 5K du ministère de la Santé (Khẩu trang: masque; Khử khuẩn: désinfection; Khoảng cách: distanciation physique; Không tập trung: pas de rassemblement; Khai báo y tế: déclaration médicale).

Pour le troisième (Hanoi au niveau 4, c'est-à-dire à risque très élevé), les cérémonies seront organisées sans présence d'un public.

Les Sea Games 31 auront lieu en mai prochain à Hanoï et dans les provinces septentrionales de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

L'événement comprendra au total 40 disciplines différentes avec 526 épreuves. Il devrait voir la participation d’environ 10.000 personnes. -VNA