Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a signé la décision No 933/QD-TTg sur l’application de sanctions disciplinaires à l'encontre de Huynh QuangHai, vice-ministre des Finances.

Le vice-ministre des Finances Huynh QuangHai. Photo: VNA



Le vice-ministre a subi d’un avertissement pour avoir violé la réglementation sur les «affaires non autorisées pour les membres du Parti », la réglementation du Parti sur la responsabilité d’être un exemple pour les membres du Parti, notamment les cadres assumant des positions importantes.

La Commission du contrôle du Comité central du Parti a aussi appliqué une sanction à l'encontre de Huynh Quang Hai, conformément à la décision No1190/QD/UBKTTU rendue publique le 6 juin 2019.

Auparavant, lors de la 36e réunion, la Commission du contrôle du Comité central du Parti avait décidé d’appliquer un avertissement à l'encontre de Huynh Quang Hai, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre des Finances.

Huynh Quang Hai n’a pas respecté strictement les principes de l’organisation du Parti, a violé la morale, le mode de vie et les règlementations du Parti sur les «affaires non autorisées pour les membres du Parti », sur la responsabilité d’être un exemple pour les cadres et membres du Parti, ce affectant le prestige de l’organisation du Parti et du ministère des Finances. -VNA