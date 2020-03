Hanoi (VNA) – L’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam coopère dès le début de ce moi avec les agences vietnamiennes concernées pour mener une série d'activités visant à sensibiliser le public à la lutte contre la traite humaine.

Photo : Reuters



Avec le message "Ne pariez pas sur votre avenir - l'immigration illégale peut faire de vous une victime du trafic humain", cette campagne comprend des activités telles qu'installation d'affiches dans la province centrale de Nghe An pour promouvoir des services gratuits de prise en charge des victimes.



Des annonces sont également faites dans les aéroports de Noi Bai (Hanoi), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville), Da Nang, Vinh (province centrale de Nghe An) et Dong Hoi (province de Quang Binh) pour sensibiliser la communauté aux dangers de l'immigration illégale, outre l’importance de la lutte contre la traite humaine.



Des vidéos sont également créées pour être diffusées à la télévision nationale, avec la participation de l'ambassadeur britannique à Hanoi, Gareth Ward, et de la Miss Univers Vietnam 2017, H'hen Nie.-VNA