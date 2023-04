Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - La cérémonie de lancement du concours de robotique ROBOTACON WRO 2023 au Vietnam a eu lieu le matin du 14 avril à Hanoï.



L’événement a été organisé par l’ambassade du Danemark au Vietnam et la société par actions Viet Tinh Anh.



Présent à la cérémonie, le vice-ministre vietnamien de l’Education et de la Formation, Nguyen Huu Do, a déclaré espérer que le concours contribuerait à encourager les élèves à explorer et à apprendre les sciences, les compétences informatiques et la programmation grâce à des logiciels de programmation simples.



Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation est convaincu que cette activité contribuera à renforcer la coopération entre le Vietnam et le Danemark dans le secteur de l’éducation et de la formation, a-t-il affirmé.



Selon l’ambassadeur danois au Vietnam, Nicolai Prytz, il s'agit d'un concours prestigieux dans le domaine des sciences et technologies pour les jeunes, contribuant à les former à des compétences essentielles du 21e siècle telles que la pensée critique, le travail d'équipe, la résolution de problèmes, la maîtrise de technologies.



Le diplomate danois a estimé que le concours offrait également aux participants des opportunités d'inventer, contribuant à créer une génération prête à affronter et à résoudre les défis dans l’avenir.



ROBOTACON WRO est l'un des plus grands et des plus prestigieux concours mondiaux de robotique et de création de projets pour les jeunes de 6 à 19 ans.



Au Vietnam, cette année, le concours comporte deux tours de qualification. Le tour de qualification du Sud organisé à Ho Chi Minh-Ville devra réunir 300 équipes ; celui du Nord, à Hai Phong avec 200 équipes.



Le tour final devra avoir lieu en août 2023 à Hanoï pour trouver les meilleurs candidats qui représenteront le Vietnam à la phase finale mondiale prévue au Panama. -VNA