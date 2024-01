La réunion a été présidée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président de la République, président du Conseil de défense et de sécurité. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 4e réunion du Conseil de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026 a eu lieu le 4 janvier à Hanoï.



La réunion a été présidée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, président de la République, président du Conseil de défense et de sécurité.



Les participants ont discuté des résultats obtenus récemment dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité et les affaires étrangères. Ils ont en outre analysé la situation mondiale et régionale ainsi que les impacts et influences sur le Vietnam, avant de proposer des travaux et tâches pour 2024.



Le président Vo Van Thuong a félicité les forces militaires, policières et diplomatiques pour avoir accompli des tâches politiques et obtenu de nombreux résultats importants et complets.



Il a demandé que dans les temps à venir, les forces et organes compétents continuent de promouvoir les résultats obtenus, de suivre de près et de mettre en œuvre efficacement les préconisations et décisions du Bureau politique, du Secrétariat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, ainsi que les directives du secrétaire général Nguyen Phu Trong sur la défense, la sécurité, les affaires étrangères...



Le président Vo Van Thuong a souligné que dans les temps à venir, il faudrait continuer à surveiller, analyser, évaluer et prévoir de près la situation mondiale, régionale et nationale, en particulier les questions stratégiques émergentes affectant le pays, afin de présenter rapidement des conseils au Parti et à l'État sur les politiques et les mesures dans quelque situation que ce soit, de protéger les fondements idéologiques du Parti, de lutter contre les forces hostiles, de continuer à promouvoir les traditions et la force de la grande union nationale dans le processus d’édification et de défense de la Patrie. -VNA