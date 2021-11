Réunion du comité permanent du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption, le 18 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité permanent du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption s’est réuni le 18 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, chef du comité.

Selon le rapport du Comité permanent, après sa 19e session en janvier dernier, le Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption a examiné, sanctionné et demandé d'appliquer des sanctions disciplinaires contre 12 organisations du Parti et 20 membres du Parti placés sous la gestion du Bureau politique et du Secrétariat.

Les organes compétents ont temporairement saisi, bloqué des comptes et empêché des transactions d'actifs d'une valeur de plus de 1.750 milliards de dongs (environ 77,33 millions de dollars). Les agences d'exécution des peines civils ont récupéré plus de 9.000 milliards de dongs.

En conclusion, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a demandé à tous les comités et organisations du Parti de mettre en œuvre sérieusement et efficacement la tâche de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, conformément au nouvel esprit du Comité central du Parti.

Il faut affirmer la détermination dans la prévention, la détection et le traitement des actes de corruption, en mettant l'accent sur la lutte contre la dégradation en termes d'idéologie politique, de moralité et de style de vie des cadres, fonctionnaires et membres du Parti, a souligné le secrétaire général.

Nguyen Phu Trong a également demandé d'accélérer les enquêtes, la poursuite en justice et le jugement des affaires que le Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption a suivies, dirigées ainsi que de juger en première instance des affaires clés. -VNA