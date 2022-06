Lors de la 5e édition du Festival international du film de Hanoï. Photo: hanoi.gov.vn

Hanoï (VNA) - Le Festival international du film de Hanoï (HANIFF) est de retour après une interruption de deux ans en raison de l'épidémie de COVID-19.

Le nouveau contexte d'adaptation sûre et flexible à la pandémie fait de sa 6e édition cette année une édition spéciale.

L'événement présentera 80 longs et 35 courts métrages, ainsi que des programmes présentant le cinéma de l'Espagne et les films primés de la République de Corée, à l'occasion des 45e et 30e anniversaires des relations diplomatiques du Vietnam avec les deux pays, respectivement.

Un programme sur les films vietnamiens contemporains est également prévu dans le cadre du festival, ainsi que deux séminaires mettant en lumière le grand écran espagnol et la production et la distribution de films au milieu de la propagation du COVID-19.

HANIFF a eu lieu pour la première fois en 2010. Au cours des cinq dernières éditions, le comité organisateur a reçu des candidatures venus de la Thaïlande, des Philippines, de l'Indonésie, du Japon, de la République de Corée, de l'Inde, de l'Argentine, de la France, du Mexique, de la Roumanie, de l'Iran, de la Pologne, entre autres. -VNA