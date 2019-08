Des artistes indiens donnent des représentations artistiques lors de la cérémonie de célébration du 72e anniversaire de l’indépendance de l’Inde (15 août), le samedi à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié et l’Université des sciences sociales et humaines, relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville ont organisé le 17 août une cérémonie de célébration du 72e anniversaire de l’indépendance de l’Inde (15 août 1947) et de salutation d’une délégation de l'Organisation pour la paix et la solidarité de l’Inde (AIPSO) en visite dans la mégapole du Sud.

La cérémonie a été honorée de la présence du secrétaire général de l'AIPSO, Sri Pallab Sengupta ; du consul général de l’Inde à Ho Chi Minh-Ville, K. Srikar Reddy ; du vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-Inde, Ha Minh Hue et des représentants des entreprises indiennes, de la communauté des Indiens travaillant et vivant dans la mégapole du Sud.

S’exprimant à la cérémonie de célébration, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Inde de Ho Chi Minh-Ville, Huynh Thanh Lap a souligné la signification du 15 août 1947 dans l’histoire de l’Inde marquant la naissance de l’Etat de l’Inde indépendant ayant la souveraineté.

Le consul général de l’Inde à Ho Chi Minh-Ville, K. Srikar Reddy a souligné que le Vietnam était un pilier solide dans la politique "Agir vers l'Est" de l'Inde. En particulier, la relation Inde-Vietnam s’épanouit bien via les visites des dirigeants de haut niveau des deux pays et des activités de coopération diversifiées dans l’investissement, le commerce, la culture, le tourisme, l’éducation…

Selon ce diplomate indien, il y a 1.000 érudits, experts, officiels du Sud Vietnam participant au programme indien de coopération économique et technique (ITEC). Pour l’heure, le gouvernement indien fournit annuellement environ 200 bourses au Vietnam via ledit programme et une trentaine autre via le programme d’échange culturel/programme des bourses culturelles. D’ici la fin de l’année, l’Inde va ouvrir des lignes aériennes directes reliant Hanoi-Kolkatta et Hanoi/Ho Chi Minh-Ville-New Delhi pour promouvoir davantage les activités d’échanges commerciaux, touristiques et entre les peuples.

Auparavant, le secrétaire général de l'AIPSO, Sri Pallab Sengupta et le vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-Inde, Ha Minh Hue ont informé des participants des résultats du récent Festival d’amitié entre les peuples vietnamien et indien à Ninh Binh. Cet événement a contribué à resserrer les liens d’amitié entre les deux pays. -VNA