Resserrement de la sécurité aérienne à l'occasion des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a dressé un plan pour assurer la sécurité aérienne et l'accueil des passagers et des sportifs dans les aéroports, au service des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Selon ce plan, les aéroports de Nôi Bai (Hanoï), Cat Bi (ville de Hai Phong), Da Nang (ville du même nom) et Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) doivent prendre diverses mesures dont le renforcement des patrouilles, du contrôle et de la surveillance étroite des passagers et des bagages. Ils doivent établir des plans pour surveiller et protéger les aéronefs transportant les délégations sportives des SEA Games 31, contrôler les tarmacs et les zones où les délégations sportives se déplacent au sein de l'aéroport.

La compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) se coordonner avec les unités du ministère de la Sécurité publique, le sous-comité de réception et de cérémonie et les autres agences concernées pour assurer le déplacement des délégations sportives dans les aéroports, échanger des informations sur la sécurité aérienne pour appliquer rapidement des mesures appropriées....

Les compagnies aériennes vietnamiennes doivent se coordonner étroitement avec les aéroports et unités compétentes pour favoriser l’arrivée et le départ des délégations sportives. –VNA