Porte frontière internationale de Mong Cai. Photo: sggp.com.vn

Hanoi (VNA) – Le projet de circuits touristiques sans chauffeur dans les zones frontalières du Vietnam et de la Chine a repris après un arrêt dû à la pandémie de COVID-19.La province septentrionale de Quang Ninh a récemment approuvé un programme pilote sur la gestion des véhicules personnels depuis la Chine jusqu'à la ville de Mong Cai et vice-versa via la porte frontière internationale de Mong Cai.Dans le cadre de ce programme, qui dure jusqu'au 30 septembre 2026, les touristes vietnamiens sont autorisés à parcourir 600 kilomètres en leurs propres voitures vers la Chine sur la route Mong Cai – Dongxing – Fangcheng – Liuzhou – Guiline. Ces véhicules doivent subir des procédures nécessaires et obtenir des documents accordés par les autorités chinoises, et suivre les véhicules de tête du côté chinois.Pour leur part, les visiteurs chinois sur leurs voitures peuvent entrer dans les villes vietnamiennes de Mong Cai et Ha Long, mais ne sont pas autorisés à s'arrêter dans les zones militaires et autres zones réglementées.Les voitures de neuf sièges ou moins destinées à des fins touristiques sont éligibles pour participer au programme pilote. Ils doivent être examinés par les autorités compétentes des deux parties, obtenir des autorisations de transport, porter le logo des organisateurs de voyages et suivre un itinéraire prédéterminé.Chaque groupe ne doit pas dépasser 10 automobiles et n'est pas autorisé à rester plus de cinq jours pour obtenir un permis de voyage. Une prolongation de trois jours maximum est disponible en cas de véhicules en panne et d'accidents de la route avec reconnaissance des autorités compétentes.Auparavant, les circuits de ce type avaient été testés depuis septembre 2016. Jusqu'en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19, on a compté 35 voitures personnelles avec 108 touristes vietnamiens en Chine et 424 véhicules avec 1.443 visiteurs chinois au Vietnam. -VNA