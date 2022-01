Paris, 26 janvier (VNA) - Après près de deux ans d'interruption due à la pandémie, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement rouvert la ligne commerciale reliant la France et le Vietnam.

Le premier vol a décollé de Paris le 25 janvier, une semaine seulement avant le Nouvel An lunaire, apportant la joie à de nombreux Vietnamiens d'outre-mer en France ainsi qu'à leurs proches, famille et amis qui les attendent au Vietnam.

Les passagers s'enregistrent le 25 janvier à l'aéroport Charles de Gaulle pour le vol VN18 de retour vers Hanoï. Photo : VNA

Au total, 294 passagers, dont la plupart sont des Viêt kiêu qui reviennent à leur pays natal pour fêter le Têt, ont été transportés par le vol VN18 vers le Vietnam. C’est l'un des deux premiers vols opérés par Vietnam Airlines, reprenant officiellement des liaisons régulières entre l'Europe et le Vietnam après deux ans d'interruption en raison de l'impact du Covid-19. Le deuxième, portant le numéro VN36, a volé de Francfort (Allemagne) à Hanoï le même jour.

Arrivé tôt à l'aéroport international Charles de Gaulle, M. Mai Nam Thang, qui vit et travaille en Normandie, a fait part de sa joie de retourner dans sa ville natale pour fêter le Têt. Il trouve "étrange" en voyant les Vietnamiens qui se précipitent de faire le check-in pour rentrer à leur pays natal. Selon M. Thang, le fait que Vietnam Airlines coopère avec l'État pour organiser le retour des Vietnamiens d'outre-mer pour célébrer le Têt est une "décision très juste et opportune", car de nombreux Vietnamiens souhaitent saisir cette occasion pour retourner dans leur ville natale. "C'est aussi la première étape pour normaliser les activités commerciales entre la France et le Vietnam, et pour les Vietnamiens vivant en France comme nous, c'est un événement très significatif pendant le Têt", a-t-il souligné.

Larmes aux yeux, Mme Hô Thi Liên, une française d’origine de Phu Quôc, s'est étouffée et a partagé son enthousiasme de son retour dans sa ville natale à cette occasion. Quant à M. Coaste, un homme d'affaires français vivant et travaillant dans la ville de Long Xuyen, ne cache pas sa joie de rentrer chez lui et de se regrouper avec sa femme et sa fille. Coincé en France depuis plus d'un en raison du Covid-19, ce vol lui a permis de retrouver sa famille au Vietnam et de continuer son travail.

Selon M. Vuong Huu Nhân, président de l'Union générale des Vietnamiens de France, la réouverture des lignes commerciales par Vietnam Airlines est une bonne nouvelle pour les Vietnamiens résidant en France. "Les Viêt kiêu en France attendent ce moment depuis très longtemps. Parce qu’on est tous pressé d’aller voir nos familles, nos amis, d’aller revisiter le Vietnam qui nous manque beaucoup", a-t-il avoué en exprimant son souhait voir les Viêt kiêu munis de passeport français voyager aussi au Vietnam. "J'espère que ça devrait bientôt arriver. Et en tous cas les Viêt kiêu attendent avec impatience de pouvoir revenir au Vietnam", a-t-il confié.

Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, environ 140.000 Vietnamiens ont besoin de rentrer chez eux pour célébrer le Nouvel An lunaire. Il a prévu que le nombre de visiteurs entrant au Vietnam dépassera les 30.000 visiteurs/semaine, y compris les Vietnamiens d'outre-mer et les étrangers qui sont des diplomates, fonctionnaires, experts, investisseurs...

Restaurer les itinéraires de vol avec des règles médicales strictes



Jusqu'à présent, Vietnam Airlines a rétabli ses vols commerciaux réguliers dans 12 pays et territoires, dont les États-Unis, le Japon, la Corée, Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, Taïwan (Chine), l'Australie, la Russie et plus récemment le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Il s'agit des démarches de concrétisation de la décision importante et significative du gouvernement, et du fruit de coopération entre Vietnam Airlines et les branches et organes concernés.

La reprise des vols internationaux de Vietnam Airlines marque la réouverture des aéroports internationaux, le rétablissement de pont aérien reliant le Vietnam au monde et la reprise des services post-pandémie, contribuant au développement de l'économie, de l'investissement, du tourisme, de la production et des affaires.

Avec la reprise des vols réguliers, la communauté vietnamienne vivant, travaillant, étudiant à l'étranger, ainsi que les touristes européens peuvent désormais planifier leur voyage et acheter des billets directement sur le site de Vietnam Airlines ou des agents officiellement désignés.

Selon un représentant du bureau de Vietnam Airlines à Paris, à partir du 8 février, le programme des vols vers l'Europe incluant le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sera fixé sur deux lignes. Le premier itinéraire, de Hanoï à Londres, via Francfort et retour à Hanoï, se produira tous les mardis. Le deuxième, de Hanoï à Paris, via Francfort et retour à Hanoï, tous les jeudis. Vietnam Airlines mobilise sa flottille des avions gros porteurs tels que Boeing 787 et Airbus A350 au service des vols entre le Vietnam et l'Europe, afin que les passagers puissent vivre l'expérience de vol long-courrier la plus confortable.

Les règlements sanitaires sont strictement appliqués dans les avions de Vietnam Airlines. Les passagers doivent également se renseigner et s'assurer de respecter les réglementations en matière d'immigration telles que les passes sanitaire ou vacciné, les tests Covid-19… Pour de plus ample information, les passagers peuvent visiter le site web www.vietnamairlines.com, la page Facebook www.facebook.com/VietnamAirlines, ou contacter les agences de Vietnam Airlines, ou appeler au centre d'assistance 1900 1100. - VNA