Quang Ninh (VNA) - Les activités d’entrée et de sortie des personnes aux postes frontaliers de Mong Cai (Vietnam) et de Dongxing (Chine) ont officiellement repris le 21 février, après près de trois ans de suspension en raison de la pandémie de COVID-19.Tran Bich Ngoc, cheffe du Comité de gestion de la porte-frontière de Mong Cai , a déclaré qu’à 09h00 le 21 février, 21 personnes avaient suivi les procédures pour entrer en Chine et près de 30 autres pour entrer au Vietnam.Le 20 février, après avoir reçu une lettre de l’administration de la ville chinoise de Dongxing sur la reprise des activités normales d’entrée et de sortie des personnes via la porte-frontière du pont de Bac Luan I, le Comité populaire de la ville de Mong Cai avait annoncé la reprise des activités d’entrée et de sortie des personnes aux postes frontaliers de Mong Cai et de Dongxing. Côté vietnamien, elles ont lieu de 07h00 à 20h00 (heure vietnamienne) tous les jours.Conformément aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, les personnes qui franchissent la frontière doivent avoir des documents d’entrée et de sortie valides et remplir des cartes de confirmation de santé. Les personnes entrant en Chine doivent présenter un résultat de test négatif au SARS-CoV-2 par RT-PCR datant de moins de 48 heures.Dans sa lettre, l'administration de la ville chinoise de Dongxing a affirmé que le dédouanement des marchandises au poste-frontalier de Mong Cai- Dongxing était globalement revenu à la normale depuis le 8 janvier, contribuant à stimuler le développement socio-économique des deux pays. -VNA