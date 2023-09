L'opéra " Princesse Anio " a été mis en œuvre par l'Orchestre symphonique du Vietnam et le Conseil d'administration de "Princess Anio" (Brain Group, Yamaha Music Vietnam, Association pour la promotion des échanges internationaux), avec le patronage des ministères vietnamiens de la Culture, des Sports et du Tourisme, et des Affaires étrangères et de l'ambassade du Japon au Vietnam.Cet opéra est basé sur la véritable histoire d'amour entre la princesse Ngoc Hoa (princesse Anio) à Hoi An, Vietnam et Araki Sotaro, un marchand à Nagasaki, Japon, à l'époque du Shuinsen au 17ème siècle. Aujourd'hui, la procession des palanquins pour accueillir la princesse Anio continue d'être recréée lors du festival Nagasaki Kunchi à Nagasaki, du 7 au 9 octobre de chaque année.Ce projet d'opéra a été initié par des Japonais vivant au Vietnam. Le projet a un conseiller honoraire, Yamada Takio, ambassadeur du Japon au Vietnam. Le représentant du projet est Honna Tetsuji, directeur musical et chef de l'Orchestre symphonique du Vietnam. Le projet compte deux autres co-représentants : Trinh Tung Linh, directeur de l'Orchestre symphonique du Vietnam et Furukawa Naomasa, chef du Conseil d'administration de "Princess Anio". En introduisantla vérité historique dans cet opéra, le projet vise à créer une œuvre qui sert de symbole de pont pour approfondir les relations entre les deux pays dans 50et 100 ans et plus.Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen, Nguyen Huu Nghia, a souligné que la représentation de cet opéra était une preuve des échanges économiques, commerciaux et culturels de longue date entre le Vietnam et le Japon. Malgré de nombreuses évolutions historiques, les relations Vietnam-Japon sont constamment renforcées et développées dans tous les domaines. Le Japon est devenu l'un des principaux investisseurs et partenaires économiques et commerciaux du Vietnam, a-t-il ajouté.Actuellement, Hung Yen recense au total 516 projets d'investissement directs étranger avec un capital d'environ 6,313 milliards de dollars, dont 173 projets japonais représentant un capital social total de plus de 4 milliards de dollars. - VNA