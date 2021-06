Photo: VOV

Hanoï (VNA) - En raison de l'évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19, les organisateurs de la campagne de création de chansons sur le thème «Let's sing Viet Nam» reporteront la date de réception des inscriptions et celle de remise des prix.

Lancée début mai 2021 par la Voix du Vietnam (VOV), cette campagne de composition de chansons est saluée par un grand nombre d'auteurs à travers le pays, ainsi que des auteurs étrangers et vietnamiens d’outre-mer.

Les paroles sont composées en vietnamien, en anglais ou bilingue. Le thème est axé sur le Parti et le Président Ho Chi Minh, l'amour pour le pays et le peuple, la jeunesse, et les réalisations significatives en termes de développement et de défense du pays.

Jusqu’au 21 juin, près 500 œuvres ont été envoyées au comité d'organisation à l’adresse : VOV3, 58 rue Quan Su, Hanoï et à l’adresse : vov3@vov.vn

Face à la crise sanitaire, afin d'assurer la réussite de la campagne ainsi que d’aider les auteurs à avoir plus de temps pour mieux traiter et mettre en scène leurs œuvres, le comité d'organisation a décidé de reporter la date de réception des candidatures au 29 août 2021, au lieu du 30 juin 2021 comme annoncé précédemment.

La cérémonie de remise des prix sera reportée à fin décembre 2021.

Structure des prix: prix spécial de 100 millions de dongs, premier prix de 50 millions de dongs, deux seconds prix de 25 millions chacun, trois troisièmes prix de 15 millions chacun, et huit prix d’encouragement de 5 millions chacun.

Les œuvres gagnantes seront mises en scène, enregistrées, présentées sur les plateformes radio, télévisuelles et numériques de la VOV. - CPV/VNA