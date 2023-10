Conférence sur la présentation, la sensibilisation et la mise en l’honneur du Président Hô Chi Minh à l'échelle internationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a organisé le 5 octobre, une conférence sur la présentation, la sensibilisation et la mise en l’honneur du Président Hô Chi Minh à l'échelle internationale.Les participants ont évalué le bilan des trois ans de mise en œuvre de la Conclusion N° 85-KL/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la présentation, de la sensibilisation et de la mise en l’honneur du Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale du Vietnam et célébrité culturelle mondiale - auprès de la communauté internationale.Les résultats positifs de la mise en œuvre de la Conclusion N° 85-KL/TW au cours de ces trois dernières années ont contribué à promouvoir largement auprès des amis internationaux la stature, la pensée et les contributions de Hô Chi Minh à la cause de la libération nationale, la lutte pour la paix, le développement et le progrès du Vietnam et du monde, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national pour l'UNESCO, Ha Kim Ngoc.Ces résultats ont permis également à consolider et promouvoir la fierté nationale au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger, notamment sa jeune génération, a-t-il ajoutéFace aux évolutions de la situation dans le monde et dans la région, apportant autant d'opportunités que de défis au pays, le vice-ministre Ha Kim Ngoc a demandé de continuer la présentation, la sensibilisation et la mise en l’honneur du Président Hô Chi Minh, la promotion de ses valeurs culturelles à l’étranger, contribuant à approfondir les relations multiformes entre le Vietnam et d'autres pays, à renforcer sa position et son prestige ainsi qu’à promouvoir le patriotisme et la fierté nationale au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.Les participants ont avancé des mesures pour innover en termes de contenus et de méthodes de sensibilisation sur la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh.A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères a organisé une exposition sur la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh. -VNA