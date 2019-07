Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité municipal du Parti, et Kho Ngee Seng Roy, nouveau consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 24 juillet, Nguyen Thien Nhan, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a reçu Kho Ngee Seng Roy, nouveau consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville.

Lors de cette rencontre, Nguyen Thien Nhan a hautement apprécié le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour, notamment les relations entre Ho Chi Minh-Ville et Singapour.

Il a déclaré que Ho Chi Minh-Ville définissait des stratégies pour le développement et la gestion urbaine, le développement de l'habitat et des transports, le traitement des eaux usées, la gestion des terres, souhaitant que Singapour soit un partenaire stratégique d'Ho Chi Minh-Ville dans ces domaines.

Nguyen Thien Nhan a informé Kho Ngee Seng Roy de la situation socio-économique et de l'orientation de développement à Ho Chi Minh-Ville, dont de nombreux opportunités et défis.

Il a affirmé que Ho Chi Minh-Ville avait toujours mis l'accent sur le développement de relations de coopération multisectorielles avec Singapour, en particulier dans l'éducation et les hautes technologies ainsi que le développement de parcs high-tech, ce qui est considéré comme un moteur pour le développement économique de la mégapole du Sud.

En ce qui concerne la coopération en matière d'éducation avec Singapour, Nguyen Thien Nhan a exprimé le souhait d'accroître le nombre d'écoles à Ho Chi Minh-Ville répondant aux normes internationales, grâce à une coopération avec Singapour pour la formation des directeurs et l'amélioration des qualifications des enseignants.

Concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur avec Singapour, il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville se concentrait sur 7 domaines: gestion des affaires, finance et banque, gestion de l'État, information et communication, intelligence artificielle et automatisation, santé et tourisme.

Pour sa part, Kho Ngee Seng Roy a apprécié le rôle de Ho Chi Minh-Ville en tant que ville dynamique. Selon lui, c'est la raison pour laquelle les touristes singapouriens s'y rendent en masse, avec une augmentation de 40% en 2018. Les entreprises de Singapour considèrent la ville comme une destination de choix pour investir.

Le nouveau consul général de Singapour a informé les responsables municipaux que 40 entreprises singapouriennes venaient d’arriver à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, reliant ainsi des startups innovantes. Au cours de cette visite, Singapour a officiellement annoncé l’extension de la "Global Innovation Alliance" (GIA 1) à Ho Chi Minh-Ville. La GIA 1 vise à connecter les entreprises technologiques de Singapour au marché de l'innovation au Vietnam, ainsi qu'à promouvoir la coopération entre les deux pays. -VNA