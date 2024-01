Les délégués de l’ Académie nationale de politique Ho Chi Minh et de l'Académie diplomatique de la République de Corée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, également président du Conseil théorique central, a reçu le 29 janvier à Hanoï le directeur de l'Académie diplomatique de la République de Corée, Park Cheolhee.Nguyen Xuan Thang a souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1992, la coopération entre le Vietnam et la République de Corée s'était développée rapidement et efficacement dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l'économie, de la culture...Il a émis le souhait de renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des semi-conducteurs, tout en élargissant la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles, la neutralité carbone...De son côté, le directeur de l'Académie diplomatique sud-coréenne, Park Cheolhee, a émis l’espoir que l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh renforcerait la coopération dans la formation de cadres et professeurs et organiserait des cours de formation. Il a également émis le souhait de collaborer pour organiser un forum sur les semi-conducteurs.Les deux parties ont convenu de coopérer dans la résilience au changement climatique, la sécurité maritime dans la région.Lors d’une table ronde sur "La coopération en matière de sécurité maritime dans la région et la coopération dans la région de Mékong élargie" entre l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et l'Académie diplomatique sud-coréenne, les deux parties se sont mises d'accord sur la proposition de mesures importantes pour promouvoir un environnement maritime sûr... -VNA