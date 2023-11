Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 1er novembre à Hanoï le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, en visite au Vietnam pour co-présider le 5e dialogue stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères Vietnam-République de Corée sur la diplomatie, la sécurité et la défense.



Appréciant le développement des relations entre les deux pays, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2022, Bui Thanh Son a proposé que les deux ministères des Affaires étrangères se coordonnent pour promouvoir l'échange de délégations et la réalisation du «Programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral» entre les deux pays.



Le ministre a suggéré à la République de Corée de continuer à assister le Vietnam pour améliorer ses capacités d'application de la loi en mer, de soutenir ses programmes visant à surmonter les conséquences de la guerre, de promouvoir la coopération commerciale pour un développement stable et équilibré, ainsi que d’accroître les investissements et de renforcer les échanges entre les deux peuples...



Le ministre a également proposé que les deux parties continuent de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux d'intérêt mutuel.



De son côté, le vice-ministre Chang Ho-jin a affirmé que le Vietnam jouait un rôle important dans la politique étrangère de son pays et dans les relations ASEAN-République de Corée. Il a convenu que les deux parties doivent continuer à élargir leur coopération substantielle dans des domaines tels que la sécurité économique, la haute technologie et d'autres domaines potentiels de coopération bilatérale.



Le même jour, le 5e dialogue stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères Vietnam-République de Corée sur la diplomatie, la sécurité et la défense a eu lieu à Hanoï.