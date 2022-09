Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le vénérable Thich Thiên Nhon, président du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a eu un entretien le 23 septembre à Vientiane avec le vénérable Bounma Simavong, président de l'Union de la Sangha bouddhiste du Laos.

La Sangha bouddhiste du Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations de coopération avec la Sangha bouddhiste du Laos, a déclaré le vénérable Thich Thiên Nhon, avant de proposer que les deux organisations promeuvent leur coopération et leurs échanges.

Pour sa part, le vénérable Bounma Simavong a suggéré de continuer la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale signés en 2005 et 2018 et d’élever le niveau de coopération pour correspondre à la grande amitié entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples. -VNA