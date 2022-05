Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai, reçoit l'ambassadeur de Mexique au Vietnam, Alejandro Negrin Munoz. Photo: sggp.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 23 mai, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Ho Hai, a reçu l'ambassadeur de Mexique au Vietnam, Alejandro Negrin Munoz, à l'occasion de son nouveau mandat au Vietnam.

Le dirigeant de ville s'est réjoui du développement des relations de coopération entre le Mexique et le Vietnam en général, et entre les localités mexicaines et Ho Chi Minh-Ville, en particulier.

Dans les temps à venir, la mégapole du Sud espère se connecter avec des localités mexicaines pour élargir la coopération. Nguyen Ho Hai a affirmé qu'il existait encore un grand potentiel pour développer les relations entre les deux parties, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'éducation. Il a donné son feu vert à l'organisation d'une semaine de la cuisine mexicaine en combinaison avec la promotion touristique des deux pays dans la ville, et de promouvoir l'enseignement de l'espagnol dans les écoles.

Pour sa part, l'ambassadeur Alejandro Negrin Munoz a déclaré que la plus grande ville du Sud était un centre économique en développement dynamique. C'est aussi la localité ayant le plus grand nombre des citoyens mexicains au Vietnam.

Appréciant les relations de coopération entre les deux pays et entre les localités du Mexique et Ho Chi Minh-Ville, l'ambassadeur du Mexique a affirmé son engagement à promouvoir de nombreuses activités dans les domaines de coopération potentielle entre les deux nations dans les temps à venir. -VNA