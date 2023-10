Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 13 octobre, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a reçu Zhang Guozhi, maire adjointe de la ville chinoise de Chongqing.



Saluant la visite de travail de la délégation de la ville de Chongqing, Vo Van Hoan a indiqué que Hô Chi Minh-Ville avait établi des relations amicales avec huit localités chinoises, dont Chongqing.



Le vice-président du Comité populaire de la mégapole du Sud s’est déclaré convaincu qu'après la visite de la maire adjointe de Chongqing, les relations entre les deux localités seraient renforcées dans tous les domaines d'intérêt commun tels que la culture, les sports, le commerce, l’investissement, etc.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Partageant le potentiel et les atouts de Chongqing, la maire adjointe Zhang Guozhi a exprimé son souhait que Hô Chi Minh-Ville crée les conditions favorables aux entreprises de Chongqing opérant sur son sol.Elle a déclaré que, sur la base des atouts des deux localités, Chongqing et Hô Chi Minh-Ville promouvraient davantage les activités d'organisation de forums économiques pour les deux localités, ainsi que l'investissement et la coopération dans le commerce, la production de produits agricoles, d'aliments, de machines et d'équipements, le développement portuaire, ou dans les domaines de l'éducation, de la formation, du tourisme…-VNA