Le président du Comité populaire d'Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu Mme Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CESAP. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire d'Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu le 5 juillet Mme Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique et social pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), en visite de travail dans la ville.

Il a précisé que Ho Chi Minh-Ville évaluait, révisait et ajustait la planification du développement vers le développement durable. De plus, la ville s'intéresse désormais beaucoup à la transformation numérique, à l'énergie verte et à la résolution des défis dans la gouvernance urbaine, à la lutte contre le changement climatique, à l’utilisation des énergies renouvelables, des énergies propres...

La ville souhaite recevoir les commentaires et le partage d'expériences de la CESAP sur les problèmes que la ville souhaite résoudre, en particulier dans la construction d'un cadre juridique et institutionnel pour les activités de conversion d'énergie, la mise en œuvre du calcul des crédits carbone… Phan Van Mai souhaite que la CESAP coopère et aide la ville à renforcer ses capacités organisationnelles, à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme, à relever des défis majeurs vers l'objectif de développement durable.

Il a demandé au responsable onusien d’introduire des sources de crédit pour que la ville mette en œuvre son plan de développement des énergies propres.

Des responsables vietnamiens et de la CESAP. Photo : VNA



Phan Van Mai a invité Armida Salsiah Alisjahbana à assister et à prendre la parole au Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2023 sur le thème de la croissance verte et du développement durable.

Armida Salsiah Alisjahbana a partagé la préoccupation commune concernant les défis auxquels Ho Chi Minh-Ville est confrontée comme la lutte contre le changement climatique, la gouvernance urbaine et le développement durable.



Elle a estimé que la conversion aux énergies renouvelables et l’objectif d'atteindre un ratio de 30% d'énergie verte d'ici 2030 nécessitaient un investissement considérable dans les infrastructures et les technologies.

La CESAP s'attend à ce que la ville participe à la Conférence annuelle 2023 sur le développement urbain qui se tiendra en République de Corée pour discuter des questions d'investissement dans les domaines de la protection de l'environnement, de la transformation numérique, de l'énergie verte et du développement urbain. Elle a suggéré que la ville envisage d'accueillir un atelier sur le développement urbain dans les années à venir. -VNA