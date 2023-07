La délégation de jeunes Viêt Kiêu visite le Musée du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a organisé le 19 juillet à Hanoï une rencontre avec la délégation de jeunes Viêt Kiêu (Vietnamien d'outre-mer) participant au Camp d'été du Vietnam 2023.

Selon Mai Phan Dung, chef adjoint du Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, le Camp d'été du Vietnam est une activité annuelle visant à offrir aux jeunes résidents à l'étranger l'opportunité de comprendre les questions politiques, sociales, culturelles et historiques, ainsi que les paysages naturels du pays, ainsi que d'échanger avec les jeunes dans le pays.

Le Camp d'été Vietnam 2023 voit la participation de 120 jeunes expatriés, notamment des étudiants et des jeunes, qui se sont distingués dans leurs études, les secteurs culturel, artistique et les activités communautaires dans de nombreux pays.



Selon le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy, le Parti considère la grande union nationale comme une question stratégique et une tâche révolutionnaire prioritaire. Au sein du bloc de grande union nationale, la communauté des Vietnamiens à l'étranger constitue une partie indispensable.

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy prend la photo avec la délégation de jeunes Viêt Kiêu participant au Camp d'été du Vietnam 2023. Photo: VNA



Il s'est déclaré convaincu que chaque jeune Vietnamien d'outre-mer compléterait le programme avec de nombreuses expériences mémorables au Vietnam, avec de bons souvenirs de ses racines, une meilleure compréhension des traditions historiques et du caractère culturel du peuple vietnamien. -VNA