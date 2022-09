Hanoï mettra l'accent sur la promotion des ressources culturelles en vue de construire et de développer une ville créative, en faveur du développement durable de la capitale d'ici 2025 et à l’horizon 2030.

"#It's Time to Act - A Nature Film Festival in Vietnam", premier festival du film ayant pour thème la nature et l'environnement au Vietnam, aura lieu du 23 septembre au 7 octobre.