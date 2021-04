Des participants vietnamiens lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une rencontre amicale a eu lieu le 20 avril à l'occasion du cinquantenaire de la signature du Traité de paix des peuples Vietnam - États-Unis (1971-2021).



L’événement a été organisé par visioconférence par la Société Vietnam - États-Unis (Vietnam - USA Society - VUS) (relevant de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam) et la Vietnam Peace Commemoration Committee (VPCC). Il a été coprésidé par John McAuliff de la VPCC et Bui Van Nghi, secrétaire général de la VUS.



La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, a exprimé sa reconnaissance pour les personnes qui avaient surmonté de nombreuses difficultés pour soulever l’idée sur un traité de paix entre les étudiants des deux pays et la mettre en œuvre pendant la guerre. Elle a déclaré espérer que l’amitié entre les Vietnamiens et les Américains s’épanouirait de plus en plus, contribuant à promouvoir le partenariat intégral Vietnam-États-Unis.



Lors de l'événement, des Américains et des Vietnamiens qui avaient directement signé le Traité et participé à des mouvements de paix ont partagé des histoires liées à la naissance du Traité et aux mouvements anti-guerre dans les efforts pour mettre fin à la guerre et restaurer la paix au Vietnam.-VNA