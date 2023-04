Le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville a tenu mardi 25 avril une rencontre pour célébrer le 48e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).Lors de cette rencontre, Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, a passé en revue les valeurs historiques éternelles de la grande Victoire du printemps 1975, qui fut un jalon glorieux dans l’histoire du Vietnam.La Victoire fut un symbole de l'héroïsme révolutionnaire vietnamien et un exploit éclatant à l'échelle mondiale au XXe siècle, a-t-il affirmé.Nguyen Van Nen a également informé les participants des réalisations socio-économiques de Ho Chi Minh-Ville après la pandémie de COVID-19 et de ses orientations dans le développement socio-économique, la garantie de la sécurité politique et de l'ordre social dans les temps à venir.Cette rencontre a été l'occasion pour les générations précédentes de donner plus de motivation et d'esprit aux jeunes générations, contribuant à construire et à défendre la Patrie ainsi qu’à faire de Ho Chi Minh-Ville une ville moderne.-VNA