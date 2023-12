Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des prix du concours "Les jeunes étudient et suivent la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh" a eu lieu le 26 décembre à l'Université du commerce extérieur à Hanoï.



L’événement a été organisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation, en coordination avec la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, et le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.



Lors de la cérémonie, les représentants du ministère de l'Éducation et de la Formation ont félicité les 90 étudiants, fonctionnaires, enseignants et jeunes exceptionnels qui avaient dépassé les plus de 2,1 millions de candidats du concours pour remporter les prix.



Le concours en ligne « Les jeunes étudient et suivent la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh » est une activité organisée chaque année par le ministère de l'Éducation et de la Formation.-VNA