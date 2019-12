Les auteurs ont remporté le prix spécial de l'"Itinéraire des patrimoines 2019". Photo: VNA





Hanoï (VNA) – L'"itinéraire des patrimoines" est un prix photographique annuel organisé par le magazine Heritage, relevant de la Compagnie générale de l’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines). Deux œuvres des photographes américain Alden Anderson et vietnamien Nguyen Tan Tuan

ont remporté le prix spécial de l’édition 2019.

Lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 21 décembre à Hanoï, le rédacteur en chef du magazine Heritage, Le Hoang Dung, également chef du comité d’organisation, a affirmé que les œuvres en lice contribuaient à présenter au public dans comme hors du pays des traits typiques des patrimoines culturels vietnamiens.

Le concours sur le patrimoine du Vietnam 2019, qui a eu lieu de mars à août, a reçu au total plus de 3.000 œuvres, dont 16 meilleures photographies ont été primées.

"The Ethnic Diversity of Northen Vietnam" (La diversité ethnique du Nord du Vietnam) du photographe Alden Anderson et "Ngày mới ở hồ Tuyền Lâm" (Nouveau jour au lac Tuyen Lam) du photographe Nguyen Tan Tuan ont reçu le prix spécial de l’"Itinéraire des patrimoines 2019".

A cette occasion, une exposition intitulée "Itinéraire des patrimoines" a ouvert ses portes au jardin Ly Thai Tô, arrondissement de Hoàn Kiêm à Hanoï. -VNA