La médecine Nguyen Thi Phuong remet ses trois journaux intimes écrits de 1960 à 1976 au Musée des femmes du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Musée des femmes du Vietnam a reçu mercredi à Hanoï des photos, documents et objets liés aux femmes vietnamiennes sur le thème "Mémoire et patrimoine" remis par 23 individus qui sont diplomate, photographe, docteur et stylistes vietnamiens.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des événements visant à honorer la beauté de l’ao dai (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) organisés par le Musée des femmes du Vietnam, en honneur du succès du 13e Congrès national du Parti, du 111e anniversaire de la Journée internationale des femmes et de la Semaine de l’Ao dai lancée par l’Union des femmes vietnamiennes.

Cérémonie de remise des objets et photos au Musée des femmes du Vietnam. Photo: VNA



Ces objets comprennent deux tuniques traditionnelles vietnamiennes de l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des femmes vietnamiennes et ancienne vice-ministre des Affaires étrangères ; trois journaux intimes écrits de 1960 à 1976 par la médecine Nguyen Thi Phuong ; 20 ao dai conçus par 20 stylistes vietnamiens ; ainsi que près de 400 photos illustrant la beauté des femmes vietnamiennes au travail, dans la vie et lors des festivals du photographe Dinh Quang Thanh, ancien reporteur de l’Agence vietnamienne d’Information.

Le photographe Dinh Quang Thanh, ancien reporteur de l’Agence vietnamienne d’Information, offre ses 400 photos au Musée des femmes du Vietnam. Photo: VNA



S’exprimant lors de cet événement, la directrice du Musée des femmes du Vietnam, Nguyen Hai Van, a affirmé que ces photos et objets contribueraient à la recherche et à la promotion de la culture, des patrimoines liés aux femmes vietnamiennes. Ils éveilleront la fierté et la responsabilité de chaque citoyen vietnamien pour préserver et valoriser des patrimoines culturels nationaux, a-t-elle ajouté. -VNA